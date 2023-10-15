Президент Ильхам Алиев: Мы отмечаем 100-летие Гейдара Алиева, проявляя уважение к его политике, историческому наследию

БАКУ/Trend/ - Этот год – «Год Гейдара Алиева». Мы отмечаем 100-летие Гейдара Алиева на протяжении всего года. Как отмечаем? Проявляя уважение к его политике, его историческому наследию, продолжая его политику.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджанской Республики в городе Ханкенди 15 октября.

Делясь своими воспоминаниями в связи с юбилеем великого лидера, глава государства отметил: «Я провел день рождения великого лидера (100-летие – ред.) в Шуше. Хорошо помню его 50-летие. Мы отметили его в 1973 году дома, только с членами семьи. Я помню и его 60-летие, тогда он работал в Москве. Там тоже не было гостей. 70-летие отца я отметил вместе с ним, приехав в Нахчыван. А в 80-летие, - состояние его здоровья было уже неважным, мы провели в больнице в Анкаре, в столовой больницы. Поэтому 100-летие моего отца я должен был отметить в Шуше, которая имеет для нас большое символическое значение, которая живет в сердце каждого азербайджанца. Обратившись там к азербайджанскому народу, я сказал слова, идущие от сердца ».