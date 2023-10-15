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Президент Ильхам Алиев: То, что я нахожусь здесь сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большое символическое значение

Политика Материалы 15 октября 2023 18:38 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: То, что я нахожусь здесь сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большое символическое значение

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Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - То, что я нахожусь здесь (в Ханкенди – ред.) сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большой символическое значение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджанской Республики в городе Ханкенди 15 октября.

«Сегодня душа великого лидера, души всех ушедших из жизни, которые не увидели этот день, возрадовались. Их души возрадовались благодаря азербайджанскому народу, их преемникам. То, что я нахожусь здесь сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, конечно же, имеет большой символическое значение», - подчеркнул глава государства.

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