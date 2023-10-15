Президент Ильхам Алиев: Проведение в прошлом месяце антитеррористической операции было неизбежно

БАКУ/Trend/ - Проведение в прошлом месяце антитеррористической операции было неизбежно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджанской Республики в городе Ханкенди 15 октября.

“Азербайджанский народ знает и уверен, что мировая общественность также хорошо знает, что мы хотели решить армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт мирным путем. На протяжении семнадцати лет я лично участвовал в многочисленных бессмысленных и бесплодных переговорах. Почему? Потому что я считал, что этот вопрос должен быть решен мирным путем. Но постепенно надежды таяли. Повторно проанализировав оккупационную политику Армении, могу сегодня с полной уверенностью сказать, что они не собирались возвращать нам ни пяди земли”,- сказал глава государства.