Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в поселке Аскеран (ФОТО)

Политика Материалы 15 октября 2023 15:36 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в поселке Аскеран (ФОТО)

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в поселке Аскеран Ходжалинского района.

Как сообщает Trend, затем глава государства посмотрел территорию поселка.

Отметим, что поселок Аскеран был оккупирован вооруженными силами Армении в 1992 году.

В результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджанской армией в Карабахе 19-20 сентября 2023 года, поселок был очищен от сепаратистов.

Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в поселке Аскеран (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в поселке Аскеран (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в поселке Аскеран (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в поселке Аскеран (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в поселке Аскеран (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в поселке Аскеран (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в поселке Аскеран (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в поселке Аскеран (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в поселке Аскеран (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в поселке Аскеран (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в поселке Аскеран (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в поселке Аскеран (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в поселке Аскеран (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в поселке Аскеран (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости