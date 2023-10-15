Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в поселке Аскеран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в поселке Аскеран Ходжалинского района.

Как сообщает Trend, затем глава государства посмотрел территорию поселка.

Отметим, что поселок Аскеран был оккупирован вооруженными силами Армении в 1992 году.

В результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджанской армией в Карабахе 19-20 сентября 2023 года, поселок был очищен от сепаратистов.