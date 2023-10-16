На данный момент эвакуация граждан Азербайджана из Израиля не планируется - МИД

БАКУ/Trend/ - На данный момент эвакуация граждан Азербайджана из Израиля не планируется.

Об этом сказал в понедельник Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Массовых обращений по поводу эвакуации нет. Желающие уезжают регулярными рейсами", - подчеркнул он.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 300 человек, 3 300 получили ранения.