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На данный момент эвакуация граждан Азербайджана из Израиля не планируется - МИД

Политика Материалы 16 октября 2023 10:06 (UTC +04:00)
На данный момент эвакуация граждан Азербайджана из Израиля не планируется - МИД

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - На данный момент эвакуация граждан Азербайджана из Израиля не планируется.

Об этом сказал в понедельник Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Массовых обращений по поводу эвакуации нет. Желающие уезжают регулярными рейсами", - подчеркнул он.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 300 человек, 3 300 получили ранения.

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