Азербайджан посадил на место тех, кто хотел превратить регион в полигон - комментарий

БАКУ /Trend/ - Развевающийся в Ханкенди азербайджанский флаг имеет большое символическое и политическое значение.

Об этом сказал Trend в понедельник декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже.

Он отметил, что очистка Ханкенди от армянских сепаратистов является важным шагом в усилиях по восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

"Это должно расцениваться как позитивное событие не только для Азербайджана, но и для стран региона и международной общественности. Тем самым Азербайджан может установить более прочные экономические и политические связи со странами региона, создать новые возможности сотрудничества для восстановления Карабаха", - сказал он.

Юдже подчеркнул, что Азербайджан посадил на место тех, кто хотел превратить регион в полигон.