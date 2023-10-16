Азербайджан готов проложить Зангезурский коридор по территории Ирана, если Армения будет затягивать процесс - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов проложить Зангезурский коридор по территории Ирана, если Армения будет затягивать этот процесс.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью русской службе BBC.

Отвечая на вопрос о том, что Азербайджан якобы претендует на захват Сюникской области Армении, через которую планируется проложить Зангезурский коридор, Амирбеков опроверг эти доводы.

"Мы признаем, что это суверенная территория Армении. Но нам важно знать, как другая сторона будет обеспечивать безопасность движения по коридору. Нам нужны надежные гарантии безопасности каждого пассажира, который сядет на поезд из основной части Азербайджана в Нахчыван или обратно", - отметил он.

Зангезурский коридор - это концепция транспортного коридора протяженностью около 40 километров, которая в случае реализации предоставила бы Азербайджану беспрепятственный доступ в Нахчыванскую Автономную Республику. Этот маршрут имеет большой потенциал и может стать одним из продолжений проекта "Один пояс - один путь", а также частью коридора Север-Юг.