Существуют реальные шансы для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - 16 октября 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, передает Trend.



В ходе телефонного разговора была обсуждена текущая ситуация в регионе, а также перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.



Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о проводимых Арменией за последние годы военно-политических провокациях, угрозах, исходящих от незаконных армянских вооруженных сил на наших территориях, факторах и мерах, обусловливающих антитеррористические меры, предпринятые Азербайджаном против армянских вооруженных сил и так называемого режима на нашей территории, а также о текущей ситуации в регионе.



Он напомнил, что Азербайджан не нацелен на армянских жителей, что было подтверждено миссией ООН, посетившей регион, а также Международным комитетом Красного Креста и даже премьер-министром Армении.



Было отмечено, что продолжающаяся клеветническая кампания против Азербайджана, утверждения о якобы проведенной “этнической чистке” против армянских жителей необоснованны, что является составной частью политических манипуляций Армении и некоторых стран.



Министр сообщил, что Азербайджан обнародовал планы по реинтеграции армянских жителей, в этом направлении ведется работа, рассматриваются обращения, поступившие от армян через соответствующий портал.



Было подчеркнуто, что важно избегать провокационных шагов, препятствующих усилиям по установлению мира и безопасности в регионе, заявлений в поддержку призывов против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Было доведено до сведения, что после восстановления суверенитета Азербайджана на всей его территории существуют реальные шансы на подписание мирного договора с Арменией, есть надежда, что Армения положительно оценит эти возможности.



Затем состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.