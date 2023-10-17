Стали известны имена армян, участвовавших в террористическом акте в селе Мешали (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Стали известны имена армян, которые вместе с Вагифом Хачатряном (сейчас над ним идет суд) в декабре 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района убили 25, ранили 14 и выселили 358 азербайджанцев с законного места их проживания.

Как сообщает во вторник Trend, этими лицами являются жители села Бадара Ходжалинского района Саркисян Эмест Бахшиевич, Саркисян Армаис Бахшиевич, Гаспарян Беник Астанович, Абрамян Хорен Меликович, Аванесян Армен Саркисович, Саркисян Вова Армаисович, Хачатурян Гарий Николаевич, Качатурян Николай Бегларович, Абрамян Армен Гарагенович, Абрамян Эдуард Арменович, Абрамян Зина Арменович, Абрамян Вахид Арменович, Оганян Карен Ашотович, Оганян Наорик Ашотович, Гаспарян Гурген Беникович, Гаспарян Валерий Бенкович, Давидян Альберт Меликович, Саакян Самвел Рафикович, Осипян Асатур Бахшиевич, Хачатрян Карл Бахшиевич, Исраелян Эдуард Бегларович, Авакян Артур Вартанович, Саркисян Сурик Армаисович, Верди Аллахвердиян. Вилен Вердиян, Гриша Магишович, Славик Ардемович, Гавруша Задурович, Рубен, Андроник, а также другие лица, личности которых не известны следствию.

Упомянутые лица участвовали в деятельности преступного сообщества, состоящего из вооруженных воинских формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, созданных проживающими в Карабахском экономическом регионе армянами-националистамии, а также прибывшими из Республики Армения.

С целью совершения этих преступных деяний Вагиф Хачатрян вместе с вышеупомянутыми членами незаконных вооруженных военных формирований активно участвовал в разжигании национальной ненависти и вражды между азербайджанским и армянским народами, унижении национального достоинства азербайджанцев, ограничении их прав в силу национальной принадлежности и совершении действий, направленных на превосходство армян. Начиная с лета 1988 года, азербайджанцы, направлявшиеся из села Мешали Ходжалинского (бывшего Аскеранского) района в города Агдам, Ханкенди, систематически подвергались нападениям, избиениям, оскорблениям непристойными словами, угрозами смерти, уничтожением их имущества и другим действиям, направленным на их физическое уничтожение со стороны вышеупомянутых незаконных военных формирований.

Отметим, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находящийся в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом, был задержан на ППП "Лачин" в июле этого года.

В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой он являлся, убила 25 азербайджанцев, ранила 14 человек и изгнала 358 азербайджанцев с законного места жительства в селе Мешали Ходжалинского района.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.