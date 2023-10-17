Президент Ильхам Алиев: Проекты, реализуемые в Физули, других городах и селах, устанавливают новые правила принципов градостроительства в мире

БАКУ/Trend/ – Проекты, реализуемые сегодня как в Физули, так и других наших городах и селах, устанавливают новые правила принципов градостроительства в мировом масштабе, и это отмечаю не только я, но и многие международные эксперты.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в «День города Физули».

Подчеркнув, что в Азербайджане дважды проводился Национальный градостроительный форум – в Агдаме и Зангилане – и там были представлены все наши проекты, глава государства отметил: «Международные организации очень высоко оценивают это, потому что здесь действительно созданы прекрасные условия для жизни, соблюдено все – и внутреннее устройство зданий, и внутренний дизайн квартир, и принцип этажности, и расстояние между зданиями, то есть вся инфраструктура, все условия для комфортной жизни».