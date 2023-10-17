Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: По итогам реализации первого этапа Программы «Великого возвращения» в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тысяч человек

Политика Материалы 17 октября 2023 14:07 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: По итогам реализации первого этапа Программы «Великого возвращения» в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тысяч человек

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ/Trend/ – По итогам реализации первого этапа нашей Программы «Великого возвращения» – в конце 2026 года – в Физулинском районе будут проживать 22 тысячи человек, а в Карабахе и Восточном Зангезуре в целом – 140 тысяч человек.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в «День города Физули».

Глава государства подчеркнул, что это самый минимальный показатель. «Я уверен, что поселится еще больше людей, потому что, во-первых, у нас есть возможности, есть воля, принята Программа «Великого возвращения», она успешно реализуется, она перевыполняется, и главный фактор то, что наши бывшие переселенцы с нетерпением ждут этих дней», - сказал Президент Азербайджана.

Лента

Лента новостей

Читать все новости