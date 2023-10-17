Президент Ильхам Алиев: Уверен, что Карабах станет стимулирующей силой в экономике Азербайджана

БАКУ/Trend/ – Город Физули обладает своими возможностями для занятости. Конечно же, граждане, которые расселяются и будут расселены в селах, будут заняты в традиционных отраслях, и государство со своей стороны поможет им. Будет реализована программа самозанятости, чтобы жизнь здесь кипела.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в «День города Физули».

Выразив уверенность в том, что через определенное время Карабах станет стимулирующей силой в экономике Азербайджана, глава государства отметил: «Потому что подъем нашей экономики вот отсюда станет большим вкладом и в общее развитие».