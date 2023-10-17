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Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Физули еще раз выразил уважение к памяти шехидов

Политика Материалы 17 октября 2023 14:23 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Физули еще раз выразил уважение к памяти шехидов

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ – Президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в «День города Физули» еще раз выразил почтение к памяти шехидов.

Как сообщает Trend, в связи с этим глава государства сказал: «Сегодня, отмечая этот праздничный день, все мы, естественно, еще раз выражаем глубокое почтение к памяти наших дорогих шехидов. Два дня назад, обращаясь к народу на главной, центральной площади Ханкенди, я сказал, что мы в долгу перед ними за этот день. Это – правда».

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