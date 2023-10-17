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Джейхун Байрамов обсудил с британским коллегой процесс нормализации отношений с Арменией

Политика Материалы 17 октября 2023 16:08 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов обсудил с британским коллегой процесс нормализации отношений с Арменией

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и госсекретарем Великобритании по иностранным делам, делам Содружества и развитию Джеймсом Клеверли.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы повестки сотрудничества между двумя странами, а также нынешняя ситуация в регионе, текущее состояние процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Подробно проинформировав о ситуации в регионе, министр Джейхун Байрамов отметил, что в результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахском регионе, был положен конец присутствию там незаконных армянских вооруженных сил, угрожавших стабильности и миростроительству в регионе.

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