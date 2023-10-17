Джейхун Байрамов обсудил с британским коллегой процесс нормализации отношений с Арменией (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и госсекретарем Великобритании по иностранным делам, делам Содружества и развитию Джеймсом Клеверли.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы повестки сотрудничества между двумя странами, а также нынешняя ситуация в регионе, текущее состояние процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Подробно проинформировав о ситуации в регионе, министр Джейхун Байрамов отметил, что в результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахском регионе, был положен конец присутствию там незаконных армянских вооруженных сил, угрожавших стабильности и миростроительству в регионе. Было отмечено, что вследствие разоружения незаконных армянских вооруженных сил на азербайджанских территориях были устранены препятствия процессу реинтеграции местных армянских жителей в азербайджанское общество. Было доведено до внимания, что правительство Азербайджана находится в контакте с представителями армянских жителей Карабахского региона с целью удовлетворения их социальных, гуманитарных потребностей, представлены взгляды и планы Азербайджана в этом направлении, отмечено, что для реализации этих планов осуществляются соответствующие мероприятия.

Госсекретарь Джеймс Клеверли подчеркнул важность продолжения усилий по построению мира и доверия в регионе, в частности, продолжения переговоров между Азербайджаном и Арменией по нормализации отношений и мирной повестке.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.