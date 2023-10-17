Президент Ильхам Алиев: 20-30 стран не могут считаться международной общественностью

БАКУ/Trend/ – Странно, что группа стран считает себя международной общественностью. Ведь когда говорят международная общественность, то имеется более 200 стран, 20-30 стран не могут считаться международной общественностью. Они привыкли никого, кроме себя, не считать международной общественностью, и сейчас выдвигается обвинение, что мы обманули международную общественность, проведя антитеррористические мероприятия, обманули их.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в «День города Физули».

Подчеркнув, что это очень вредная логика, глава государства сказал: «Мы восстановили свой суверенитет на родной земле по праву, в соответствии со всеми нормами и принципами, принципами, закрепленными в международной плоскости. Сейчас никто не вправе обвинять нас. Правда, такие попытки есть, наверное, и вы отслеживаете, были и будут».