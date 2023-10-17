БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Израиле обратилось к соотечественникам.

Как сообщает Trend, текст обращения опубликован в аккаунте посла Азербайджана в Израиле на платформе "X".

"Israir Airlines" объявила о продаже билетов на рейсы Тель-Авив - Баку на 20, 23, 25, 27, 30 октября. Билеты доступны через сайт israir.co.il ", - говорится в публикации.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 400 человек, более 3 300 получили ранения.