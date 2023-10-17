Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане купля-продажа ювелирных изделий стоимостью более 15 тысяч манатов будет в безналичной форме

Политика Материалы 17 октября 2023 18:59 (UTC +04:00)
В Азербайджане купля-продажа ювелирных изделий стоимостью более 15 тысяч манатов будет в безналичной форме

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Покупка и продажа изделий из драгоценных камней на общую сумму более 15 тысяч манатов в Азербайджане будет осуществляться в безналичном порядке.

Как сообщает Trend, это отражено в изменении в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, оплата при купле-продаже драгоценных камней, драгоценных металлов, в том числе изделий из драгоценных камней и драгоценных металлов, и культурных ценностей на общую сумму более 15 000 манатов будет осуществляться только в безналичном порядке в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О безналичных расчетах".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости