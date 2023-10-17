Официальный Баку ответил Николу Пашиняну

БАКУ /Trend/ - Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна 17 октября в ходе сессии Европарламента еще раз продемонстрировало, что эта страна полна решимости еще больше подорвать перспективы мирного соглашения, продолжая агрессивную риторику и обвинения в адрес Азербайджана.

Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время его выступления в Европейском парламенте, сообщает Trend.

"Оскорбительно слышать такие заявления от Армении, которая позиционирует себя как миролюбивая, демократическая, уважающая международное право страна, в то время как сама она не отказывается от своих претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Заявления Армении, которая нарушила фундаментальные права до миллиона азербайджанцев, совершила массовые убийства и геноцид против азербайджанцев, обвинила Азербайджан в "этнической чистке" местных армян, которые добровольно уехали в Армению, необоснованны и прямо противоречат отчетам и заявлениям представителей специализированных структур ООН, которые посещают регион, а также активно действуют в Армении", - говорится в комментарии МИД.

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