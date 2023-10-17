На Армении лежит обязательство обеспечить строительство транспортных коммуникаций, соединяющих западные регионы Азербайджана с его Нахчыванской АР - МИД

БАКУ /Trend/ - Армения хорошо осознает, что на ней лежит обязательство по организации беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях с гарантией безопасности.

Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время его выступления в Европейском парламенте, сообщает Trend.

"Армения также имеет обязательство обеспечить строительство новых транспортных коммуникаций, соединяющих западные регионы Азербайджана с его Нахчыванской АР. К сожалению, в очередной раз эта страна упускает данную возможность. Соглашение о строительстве автомобильной и железной дорог, которые соединят основную часть Азербайджана с его Нахчыванской АР через территорию Исламской Республики Иран, еще раз показывает, что в отличие от Армении, Азербайджан постоянно вносит позитивный вклад в развитие транспортных коридоров в регионе, используя альтернативные маршруты", - говорится в заявлении.