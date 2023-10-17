Официальный Баку ответил Николу Пашиняну (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна 17 октября в ходе сессии Европарламента еще раз продемонстрировало, что эта страна полна решимости еще больше подорвать перспективы мирного соглашения, продолжая агрессивную риторику и обвинения в адрес Азербайджана.

Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время его выступления в Европейском парламенте, сообщает Trend.

"Оскорбительно слышать такие заявления от Армении, которая позиционирует себя как миролюбивая, демократическая, уважающая международное право страна, в то время как сама она не отказывается от своих претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Заявления Армении, которая нарушила фундаментальные права до миллиона азербайджанцев, совершила массовые убийства и геноцид азербайджанцев, обвинила Азербайджан в "этнической чистке" местных армян, которые добровольно уехали в Армению, необоснованны и прямо противоречат отчетам и заявлениям представителей специализированных структур ООН, которые посещают регион, а также активно действуют в Армении. Это также демонстрирует, насколько противоречивы заявления премьер-министра Армении, который в своем обращении к армянской общественности 21 сентября сказал, что армянские жители Карабаха не сталкиваются с угрозами. В то же время не удивительно слышать такие противоречивые заявления от премьер-министра страны, которая известна открытой фальсификацией истории и фактов. Ссылаясь на принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, неприменения силы и отказа от угрозы силой в документе на встрече в Гранаде, премьер-министр Никол Пашинян забывает, что несмотря на то, что Армения нарушала эти принципы более 30 лет, включая 5 лет пребывания у власти премьер-министра, именно Азербайджан сразу после 44-дневной войны представил Армении 5 базовых принципов.

Что касается претензий армянского премьер-министра в связи с якобы "экстерриториальностью" Лачинской дороги, следует напомнить, что в отличие от Азербайджана, который выполняет свое обязательство по обеспечению безопасности движения путем создания пограничного контрольно-пропускного пункта для предотвращения коварных шагов Армении, Армения всячески злоупотребляла этой дорогой, вопреки подписанному премьер-министром трехстороннему заявлению. Следует отметить, что Азербайджан обладает суверенитетом над всеми дорогами на своей территории, и попытки доказать обратное не имеют никаких оснований. Принимая во внимание, что Армения на протяжении почти 30 лет совершала агрессию против Азербайджана и оккупировала наши территории, призыв премьер-министра Армении измерять уважение территориальной целостности и делимитации в квадратных километрах несерьезен. В отличие от Армении, Азербайджан никогда не претендовал на территорию других стран. Обвинения Армении в адрес Азербайджана и Турции в "блокаде" не имеют ничего общего с реальностью. Самоизоляция Армении от региональных проектов из-за ее военной агрессии и территориальных претензий хорошо известна. Более того, похоже, что Армения не желает прекращать это даже после после освобождения Азербайджаном своих территорий. Армения хорошо осознает, что на ней лежит обязательство по организации беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, гарантируя при этом безопасность. Армения также обязана обеспечить строительство новых транспортных коммуникаций, соединяющих западные регионы Азербайджана с его Нахчыванской АР. К сожалению, в очередной раз эта страна упускает данную возможность. Соглашение о строительстве автомобильной и железной дорог, которые соединят основную часть Азербайджана с его Нахчыванской АР через территорию Исламской Республики Иран, еще раз показывает, что в отличие от Армении, Азербайджан постоянно вносит позитивный вклад в развитие транспортных коридоров в регионе, используя альтернативные маршруты.

В то время как появились исторические возможности для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и превращения региона Южного Кавказа в место мира и сотрудничества после того, как Азербайджан устранил угрозу, исходящую от армянского марионеточного режима и незаконных армянских вооруженных сил в Карабахском регионе, продолжающаяся агрессивная риторика премьер-министра Армении подрывает перспективы мира", - говорится в заявлении МИД.