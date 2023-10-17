Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот главе МИД Ирака (ФОТО)

Политика Материалы 17 октября 2023 22:29 (UTC +04:00)
Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот главе МИД Ирака (ФОТО)

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Новоназначенный посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов вручил копии верительных грамот заместителю премьер-министра – министру иностранных дел Ирака Фуаду Хусейну.

Как передает Trend, в ходе состоявшейся затем беседы были обсуждены продолжение позитивного сотрудничества между двумя странами в двустороннем и многостороннем форматах, а также перспективы развития отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

На встрече состоялся обширный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот главе МИД Ирака (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот главе МИД Ирака (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот главе МИД Ирака (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот главе МИД Ирака (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости