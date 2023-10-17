Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот главе МИД Ирака (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Новоназначенный посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов вручил копии верительных грамот заместителю премьер-министра – министру иностранных дел Ирака Фуаду Хусейну.

Как передает Trend, в ходе состоявшейся затем беседы были обсуждены продолжение позитивного сотрудничества между двумя странами в двустороннем и многостороннем форматах, а также перспективы развития отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

На встрече состоялся обширный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.