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Комитет ООН потребовал от Армении исполнения требований Общины Западного Азербайджана

Политика Материалы 18 октября 2023 10:35 (UTC +04:00)
Комитет ООН потребовал от Армении исполнения требований Общины Западного Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ – Комитет по экономическим, социальным и культурным правам ООН потребовал от Армении исполнения требований Общины Западного Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространила община.

Сообщается, что Община Западного Азербайджана представила обширный параллельный отчет в Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам касательно Четвертого периодического отчета о выполнении Республикой Армения Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.

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