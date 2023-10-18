Комитет ООН потребовал от Армении исполнения требований Общины Западного Азербайджана

БАКУ/Trend/ – Комитет по экономическим, социальным и культурным правам ООН потребовал от Армении исполнения требований Общины Западного Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространила община.

Сообщается, что Община Западного Азербайджана представила обширный параллельный отчет в Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам касательно Четвертого периодического отчета о выполнении Республикой Армения Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.

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