Хачатрян и его группировка сожгли большинство тел наших шехидов - Свидетель Мешалинского геноцида

БАКУ/Trend/ – Хачатрян и его группировка сожгли большинство тел наших шехидов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил попавший в плен к армянам во время Мешалинских событий Микайыл Нурмаммедов на суде над Вагифом Хачатряном, обвиняемым в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района.

"Вагиф Хачатрян и жители Бадары внезапно напали на село. 25 человек стали шехидами (из них 9 членов нашей семьи), а 14 были ранены. Армяне сожгли тела большинства наших шехидов. Если бы к нам не подоспела помощь, они бы нас всех сожгли. Вагиф говорит, что его там не было. Но кто тогда убил 25 человек?", - добавил он.

Напомним, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находящийся в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом, был задержан на ППП "Лачин" в июле этого года.

В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой он являлся, убила 25, ранила 14 и изгнала 358 азербайджанцев с законного места их жительства в селе Мешали Ходжалинского района.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 59 человек.