Комитет ООН потребовал от Армении исполнения требований Общины Западного Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ – Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам потребовал от Армении исполнения требований Общины Западного Азербайджана.
Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространила община.
Сообщается, что Община Западного Азербайджана представила обширный параллельный отчет в Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам касательно Четвертого периодического отчета о выполнении Республикой Армения Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.
"Кроме того, в заседании комитета принял участие представитель общины Кямал Джафаров.
В упомянутом параллельном отчете община сообщила о нарушении Арменией Пакта и других международных конвенций по правам человека, путем изгнания проживавших там азербайджанцев и призвало комитет принять срочные меры по устранению нарушений прав человека.
На днях комитет опубликовал окончательные выводы и рекомендации относительно реализации Арменией указанного пакта. Многие замечания, поднятые общиной, в частности, вопросы касательно дискриминации, нарушения прав национальных меньшинств и культурных прав, а также невыполнения обязательств в области сохранения культурного наследия Азербайджана и пренебрежительного отношения к обязательствам, связанным с правами беженцев Арменией, нашли отражение в итоговом документе комитета.
Комитет призвал Армению принять меры по ведению реестра культурных и религиозных памятников, принадлежащих национальным меньшинствам и находящихся в настоящее время под угрозой исчезновения, а также по их сохранению с выделением необходимых финансовых средств и другими соответствующими мерами.
Комитет заявил, что законодательство и практика Армении нарушают права национальных меньшинств и беженцев, и потребовал от Армении принять необходимые меры для исправления ситуации в этой области", - говорится в сообщении общины.
Было отмечено, что отражение требований, поднятых Общиной Западного Азербайджана в документе комитета, является важным шагом в направлении восстановления защищаемых международными конвенциями прав азербайджанцев, изгнанных из Армении.
Община Западного Азербайджана продолжит свои усилия в этом направлении.