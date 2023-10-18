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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении президентских стипендий группе студентов

Политика Материалы 18 октября 2023 14:27 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении президентских стипендий группе студентов

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении президентских стипендий студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2023-2024 учебном году.

Как сообщает Trend, президентские стипендии присуждены студентам, показавшим наивысшие результаты на вступительных экзаменах по группам специальностей и поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2023-2024 учебном году.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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