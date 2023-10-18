«Доктрина Гейдара Алиева - Президента Ильхама Алиева» и исторические аналогии

Автор: Ибрагим Мамедов,

доктор философии по истории



Конец 100-летнего периода геополитической катастрофы

Совсем недавно мы стали свидетелями полной ликвидации двух самых серьезных из 4-х источников переживаемой нами на протяжении 200-летней истории геополитической катастрофы, включающих: 1. Создание на азербайджанских землях искусственного армянского государства; 2. Создание буферной зоны в Зангезуре; 3. Создание искусственной «НКР» путем принудительного переселения; 4. Оккупация семи районов, - проблема оккупированных территорий и искусственно созданной «проблемы карабахских армян».

После антитеррористических мероприятий 19-20 сентября изменилась физика геополитической истории не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа. «Вопрос карабахских армян» уже утратил большую часть своего потенциала, чтобы не играть роль негативного катализатора в политической истории региона и наций. Искусственно созданный «армянский вопрос» теряет свою 200-летнюю ведущую роль в политических процессах Южного Кавказа.

Среди вопросов, исследуемых историей философии, актуальность представляют вопросы, касающиеся неожиданных событий, считающихся невозможными, таких как: «Как произошло такое событие?»; «Какие процессы привели к подобному результату?» Историка интересуют практические пути выхода из самых сложных исторических ситуаций. Потому что это интересует народы и политику. Поэтому для политики очень важно изучить возможность, алгоритмы преодоления самых критических периодов.

События, которые превзошли ожидания и прогнозы: Как это произошло?

А для того чтобы осознать, что произошло за последние 3 года в азербайджано-армянском противостоянии, вопрос «Как это произошло?» является последним вопросом. Потому что результаты цепочки событий, произошедших после 44-дневной войны и антитеррористических мероприятий, превзошли все ожидания.

В истории происходили похожие события. Например, каким образом в 1870 году прусская армия нанесла поражение французской армии, которая превосходила ее по вооружению, и даже был взят в плен император Наполеон III. Как в 1989 году профсоюз «Солидарность» положил конец коммунистическому правлению? Как разделенная на две части Германия в 1990 году смогла объединиться? Ведь были мощные силы, выступавшие против этого объединения. Все это были неожиданные для своего времени результаты.

Если результаты событий превосходят предшествующие им условия и ожидания, вызывая удивление у современников, то историки, исследуя человеческий фактор, субъективные факторы, пытаются внести ясность в цепочку сложных исторических событий. Например, почему Наполеон III, не будучи полностью готовым к войне, проявил неосторожность и ввязался в войну с Пруссией, завершившей военные реформы? Как Бисмарк смог подтолкнуть ее к этому? Почему Р.Рейган и Джордж Буш-старший уговаривали Маргарет Тэтчер согласиться на объединение Германии при том, что это было невыгодно США и Британии. Поиски ответов на эти вопросы требуют изучения роли, действий и целей лидеров, отдельных акторов, словом, субъективных факторов в период, когда происходили исследуемые события, значения их деятельности, культурной специфики народов.

Роль личности в истории войн

В дискуссиях о роли личности в истории есть в основном три подхода: 1. Роль личности ведущая; 2. Роль субъективного фактора минимальна, главное – наличие объективных условий; 3. Роль объективных и субъективных факторов равна в соотношении 50 на 50. То есть, победа одерживается при совпадении благоприятных исторических условий и воли сильной личности.

Хотя в этой дискуссии сторонники третьего варианта составляют большинство, удельный вес факторов может меняться в зависимости от контекста. Например, если катализатором исторического процесса является война, то есть, если ход истории меняется в результате военных действий, иными словами, если импульсом и причиной завершения целого исторического периода становится война, являющаяся самым радикальным шагом, то здесь роль личности, субъективные факторы могут довлеть над объективными факторами. Вообще, война занимает первое место среди исторических событий, зависящих от субъективных факторов.

Успехи Азербайджана, превзошедшие ожидания

Поэтому возникает вопрос: почему из четырех очагов войны, одновременно разгоревшихся на постсоветском пространстве, именно Азербайджану удалось завершить карабахский конфликт «чистой победой»? Как случилось, что Азербайджан не только смог освободить свои оккупированные территории, но и добился искоренения сепаратизма, ареста сепаратистов, военных преступников? Ведь расчет условий, предшествовавших 44-дневной войне, не мог показать эти итоги. Поэтому, в соответствии с вышеуказанной теоретической концепцией, есть необходимость, наряду с объективными условиями, искать ответ в субъективных факторах, роли личностей и особенностях проводимой ими политики.

Для того чтобы полностью представить себе ситуацию, было бы полезным привести примеры и сравнения из аналогичных процессов в истории.

Сегодня мы переживаем период перехода к новому этапу истории Азербайджана. Мы находимся в процессе перехода от периода геополитического кризиса, основным проявлением которого была 30-летняя оккупация, к новой геополитической реальности, обещающей большую безопасность, политическую стабильность, национальное и региональное развитие. Информация, знания о том, как мы провели 30-летний период геополитического кризиса, не устарели, об этом много написано. Однако, вместе с тем, важно проанализировать и передать будущим поколениям политику, проводимую в период геополитического кризиса, и в контексте исторических сравнений.

Сравнительный анализ применяемых в различное время в разных геополитических реалиях различными политиками и правительствами подходов, схожих с принципами политики, проводимой в Азербайджане в 1993-2020 годах, показывает, что эта политика, которая в реальности выдержала испытания в азербайджанской истории, уже дала свои плоды в разные периоды в различных географиях.

Азербайджан и исторические параллели: геополитические сходства и различия

Гете: «Суха теория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет».

Марк Фабий Квинтилиан: «Практика без теории ценнее, чем теория без практики».

Исторический опыт реализуемой Хельсинки на протяжении десятилетий после поражения, которое Финляндии потерпела от СССР в ходе Второй мировой войны, «Доктрины Паасикиви-Кекконена», вошедшей в историю под именами президентов Юхо Кусти Паасикиви (1946-56) и Урхо Калева Кекконена (1956-1982), подтверждает верность основополагающих принципов политики, проводимой Азербайджаном в течение 28 лет.

Принципы реалистической политики К.Аденауэра и В.Брандта в разделенной после Второй мировой войны Германии – объединение Европы на экономических основах, «признание существующих реалий» и «учет реальных условий», политический курс, который на протяжении 45 лет шаг за шагом, терпеливо вел к объединению, тоже схож с базовыми принципами, применяемыми Азербайджаном на протяжении 28 лет.

Рассмотрим некоторые параллели с учетом сходства Азербайджана по его геополитическому положению с немецкими княжествами XVII века, Пруссией XVIII, XIX веков, Германией ХХ века. Они, как и Азербайджан, были окружены многими государствами, а две страны, граничащие с Пруссией, – Франция и Австрия были даже сильными империями. Исторический опыт германских государств показывает, что, хотя расположение в окружении многочисленных государств открывает для страны благоприятные экономические и торговые возможности, с точки зрения военных планов, предусматривающих изменение соотношения сил в свою пользу, это очень опасно и сразу же побуждает всех соседей объединиться против нее. В качестве такого «внутриконтинентального государства» в истории Германии есть 2 периода успешного и 3 периода катастрофического опыта. Успешные периоды связаны с именами прусского короля Фридриха Великого и легендарного канцлера Пруссии О.Бисмарка. Неудачные периоды – это развязанная Габсбургами 30-летняя война (1618-1648), в которой Германия потеряла половину своего населения, Первая и Вторая мировые войны.

Габсбурги в 1618 году, Вильгельм Первый в 1914 году, Гитлер в 1939 году не смогли правильно оценить условия «внутриконтинентального государства», расположенного в окружении многочисленных стран, подождать изменения соотношения сил, создать выгодные союзы и сами попытались в одностороннем порядке изменить соотношение сил. Все три войны привели к катастрофе для немцев.

И наоборот, в той же географии Фридрих Великий, одержав победу в Семилетней войне 1756-1763 годов, значительно усилил Пруссию. А О.Бисмарк, завершив войну с Австрией и Францией в пользу Пруссии, добился объединения Германии.

О.Бисмарк и Фридрих Великий, правильно просчитав, что Германия находится в окружении многочисленных государств, два из которых были больше и сильнее Германии, не пытались напрямую изменить условия, смогли выждать момент изменения соотношения сил по инициативе других, сумели извлечь выгоду из противоречий между другими государствами, продемонстрировали мастерство построения удачных союзов. А Габсбурги и лидеры Германии, которые развязали Первую и Вторую мировые войны, пытались изменить условия в период, когда для этого отсутствовали благоприятные возможности, и побуждали большинство объединяться против них.

На этом историческом примере базовые принципы «Доктрины Гейдара Алиева - Президента Ильхама Алиева» и принципы «Политики Фридриха Великого - Бисмарка» в двух разных регионах, находящихся в похожих геополитических условиях, схожи. Причиной военно-политических, дипломатических успехов 2020-2023 годов является именно это. Значит, нет сомнений в том, что, если бы Президент Ильхам Алиев в минувшие 20 лет дал приказ о наступлении раньше времени, когда условия для этого еще не созрели, то Азербайджан мог бы оказаться в ситуации, в которой оказались Германия после 30-летней войны и Первой и Второй мировых войн или Финляндия в 1940 году. Это сравнение дает нам возможность представить, каких катастроф мы избежали благодаря рациональной политике.

Еще один пример – Япония. Япония, вынужденная положить конец 215-летней «политике самоизоляции», подписать в 1858 году соглашение с западными государствами, которое японцы считали «унизительным», начала перемены изнутри, реформирование самой себя. После проведения в стране коренных реформ с учетом новых геополитических реалий ситуация изменилась, и, появившись на арене примерно через 40 лет как новая сила, Япония в войне с Китаем 1894-95 годов захватила Тайвань. Одержав победу над Россией в войне 1904-1905 годов, она взяла под контроль Южно-Маньчжурскую железную дорогу. В 1905 году Япония добилась протектората над Кореей, а в 1910 году аннексировала полуостров. Параллельно шаг за шагом утратили силу подписанные в 1858 году «неравноправные» договоры.

Сравнение принципов политики, проводимой Азербайджаном в 1993-2020 годах, с перечисленными историческими примерами создают очень интересную панораму и дает возможность сделать исторические обобщения.

Сравнение «Доктрины Паасикиви - Кекконена» и «Доктрины Гейдара Алиева - Президента Ильхама Алиева»

Есть много моментов для сравнения истории и периода независимости Азербайджанской Республики с периодом независимости Финляндии (население 5,6 миллиона). Той Финляндии, которая ждала членства в НАТО со дня создания этого альянса, и которая параллельно налаживала тесные экономические, гуманитарные связи с СССР, а затем с Россией и не участвовала в проектах против Москвы.

Финляндия объявила независимость от Российской империи в 1917 году, а Азербайджан – в 1918 году. Обе страны граничат с Россией. При провозглашении независимости в 1917 году Финляндии помогла Германия.

В 1918 году Османская империя оказала поддержку защите независимости Азербайджана. А в 1922 году Азербайджан из-за того, что у Ататюрковской Турции были связаны руки, остался без союзника и был включен в состав СССР. Спустя 18 лет, в 1940 году, Финляндия в войне потерпела поражение от СССР. На сей раз Германия была не в состоянии оказать поддержку Финляндии, а Британия в ожидании опасности от Германии вынуждена была со стороны наблюдать за поражением Финляндии. После поражения в 1940 году Финское государство вступило в глубокий кризис. Однако именно в результате применения «политического курса» или «доктрины Паасикиви - Кекконена» удалось нейтрализовать источники кризиса и открыть новую страницу в развитии.

Президент Паасикиви в качестве базовых рамок экономического, политического развития Финляндии принял геополитическую реальность, и эта политика была успешно продолжена, несмотря на то, что на протяжении долгих лет она подвергалась критике со стороны западных государств.

В чем же заключались основополагающие принципы политики, названной «доктриной Паасикиви - Кекконена»?

В 1946-82 годах Финляндия наряду с сохранением своей независимости продемонстрировала выдержку и рациональность в вопросах учета в своей внешней политике интересов СССР, интеграции в европейские структуры, включая Европейский Союз и НАТО.

Поскольку и Азербайджан начиная с 1993 года начал применять на Южном Кавказе принципы политики, проводимой Финляндией на протяжении почти 40 лет, мы можем назвать эту политику «Доктриной Гейдара Алиева - Президента Ильхама Алиева».

Финляндия решила проводить эту политику после поражения в войне с СССР в 1940 году. Азербайджан, потеряв с апреля по август 1993 года 6 районов, тоже оказался в глубоком военном, политическом и экономическом кризисе. Так же, как и Финляндия в 1940 году, Азербайджан остался без союзников и должен был в одиночку выходить из ситуации.

Причины более или менее схожи: У Финляндии не было альтернативного союзника, который сбалансировал бы его силу с СССР. Вдобавок она потерпела поражение в советско-финской войне в 1939-40 годах. После войны Германия была разделена, НАТО - далеко, по ту сторону социалистического лагеря, а соседним Швеции и Норвегии не под силу было создать альянс против СССР.

В Азербайджане ситуация была сложнее, чем в Финляндии. Если у Финляндии для экономического развития был выход к Балтийскому морю, на европейский рынок, к Мировому океану, сухопутные связи со Швецией и Норвегией, то в Азербайджане к отсутствию подобных выходов добавилась еще и война с Арменией. Поэтому в отличие от «курса Паасикиви - Кекконена» «Доктрина Гейдара Алиева - Президента Ильхама Алиева» была нацелена на сохранение независимости в более тяжелых географических, военных и экономических условиях.

Будучи премьер-министром, Паасикиви, принимая во внимание силу геополитического влияния СССР, в 1944 году даже назначил в правительство члена Коммунистической партии, а во втором правительстве включил Компартию в коалицию.

Подписав в 1948 году договор о дружбе и партнерстве с СССР, Президент Паасикиви заложил основу новой эры политических отношений. Основной целью президента Паасикиви было обеспечить нейтральную позицию между СССР и НАТО и таким образом предотвратить советизацию Финляндии, приход к власти Коммунистической партии, сохранить независимость страны, параллельно поддерживать и постепенно углублять торгово-экономические связи с Европой. При этом в международных организациях Финляндия занимала одинаковую позицию с СССР, демонстрировала солидарность при голосовании или не участвовала в них. В 1954 году Паасикиви даже был награжден орденом Ленина.

Во время кризиса в Германии и Западном Берлине в 1961 году эта политика благодаря хорошим личным отношениям президента Кекконена с Хрущевым (говорят, что договоренность была достигнута во время отдыха в русской бане в Новосибирске – И.М.) позволила Финляндии выйти из ситуации и предотвратила ее советизацию. За 25-летний период президентства Кекконена были значительно усилены отношения с Западом притом, что отдаления от СССР не произошло. Между Финляндией и СССР существовали такие сильные экономические связи, что после падения СССР эта страна в 1991-1994 годах даже пережила глубокий кризис. Тем не менее «Политическая доктрина Паасикиви - Кекконена», позволив Финляндии преодолеть самые глубокие кризисы в своей истории, сыграла большую роль в достижении ею уровня развитых государств.

В чем заключались итоги «Политической доктрины Паасикиви - Кекконена»: В отличие от стран Восточной Европы, Финляндия не была оккупирована советскими войсками, сохранила основные демократические институты, правила западной демократии, рыночной экономики, добилась стремительной индустриализации, в 1970-х годах промышленность Финляндии находилась на уровне промышленности западноевропейских стран.

Финляндия, которая на протяжении долгих лет, учитывая фактор СССР, дистанцировалась от многосторонних западных союзов и отдавала предпочтение двусторонним связям, 1 января 1995 года вступила в Европейский Союз. Принимая во внимание очень чувствительное отношение России к связям с НАТО, Финляндия до 2023 года не ощущала необходимости вступления в альянс. Только после начала украинской войны, в апреле 2023 года, Хельсинки принял окончательное решение о членстве в НАТО.

Перед нашими глазами есть пример прагматичной, «реальной политики», учитывающей геополитические реалии, и она по сути является аналогом «Политической доктрины Гейдара Алиева - Президента Ильхама Алиева». Основные ее принципы – развиваться в рамках, которые диктуют реалии, и добиваться цели, терпеливо ожидая созревания условий. Здесь основные моменты: «1. Объективные условия. 2. Время и 3. Уровень готовности к субъективным условиям - переменам».

В 1993-2020 годах, в течение 30 лет в результате применения «Доктрины Гейдара Алиева - Президента Ильхама Алиева», политического курса, учитывающего геополитические реалии, сначала были остановлены атаки армян, в 1994 году контрнаступлением были освобождены некоторые территории, вслед за этим подписанием Бишкекского протокола были остановлены военные действия, являвшиеся источником самого тяжелого кризиса для государства, объявлен режим прекращения огня. В двух направлениях были ликвидированы очаги сепаратизма, устранены источники внутриполитического и военного противостояния. Гейдар Алиев ликвидировал некоторые источники кризиса, а некоторые из них нейтрализовал и изолировал, предотвратив их влияние на всю жизнь страны. Именно в результате нейтрализации источников кризиса и сокращения их влияния на другие сферы жизни страны была предотвращена передача границ Азербайджана под контроль иностранных военных, подписаны контракты с зарубежными нефтяными компаниями, реализованы крупные инфраструктурные проекты, восстановлена экономика.

Если с высоты сегодняшнего дня посмотреть на Бишкекский протокол 1994 года, который в то время некоторые трактовали как уступку, а армяне пытались представить как свою победу, то можно увидеть, что на самом деле он стал первым шагом на пути подготовки к 44-дневной войне 2020 года.

Азербайджан, в одиночку столкнувшийся с серьезным военно-политическим союзом в лице Армении, вступил в Содружество Независимых Государств, начал восстанавливать экономические, гуманитарные и культурные связи с Россией.

Сравнение примеров Азербайджана и Германии (1945-…)

Во всех сравнениях далеко не все элементы сравниваемых событий совпадают, поэтому говорят, что «любое сравнение ущербно».

Но все же некоторые шаги, предпринятые Гейдаром Алиевым в 1993-1994 годах, можно сравнить с шагами К.Аденауэра и Вилли Брандта после Второй мировой войны. Принявший реалии Аденауэр в 1955 году установил дипломатические отношения с СССР, но параллельно упразднил в ФРГ Коммунистическую партию. По тому же принципу Кекконен за счет хороших отношений с СССР и дружеских связей с Хрущевым предотвратил советизацию Финляндии. Дипломатические отношения с СССР позволили Аденауэру извлечь выгоду из противоречий между США и Советским Союзом в пользу Германии.

Реалистичный канцлер Федеративной Республики Германия (ФРГ) Вилли Брандт под давлением внутри страны признал Германскую Демократическую Республику (ГДР) и коммунистические режимы Восточной Европы. Он добился соглашения с СССР, наладил отношения с Польшей, тем самым изменился имидж ФРГ в Европе как агрессивного государства, вместе с тем сформировалась политическая среда для стремительного экономического развития. Сейчас западные аналитики считают, что в результате интеграционной политики Конрада Аденауэра в Европе (создание Европейского объединения угля и стали) и этих шагов Вилли Брандта в 1990 году Гельмут Коль с легкостью добился объединения Германии, а Ангела Меркель смогла превратить страну в экономического и политического лидера Европейского Союза.

Если провести параллели, то можно сравнить политику Гейдара Алиева по вступлению Азербайджана в СНГ, нейтрализации внутренних и внешних источников кризиса, в том числе достижение прекращения огня, с политическим курсом К.Аденауэра и Вилли Брандта в Германии и Паасикиви - Кекконена в Финляндии. А политика Президента Ильхама Алиева охватывает элементы обоих этапов – этапов «Аденауэра - Брандта» и «Гельмута Коля - Меркель». Здесь в центре внимания находятся сравнение и параллели не стран, а применяемых ими политических принципов.

Аналогии «Политической доктрине Гейдара Алиева - Президента Ильхама Алиева», проводимой в 1993-2020 годах, можно найти и в параллелях с политикой внутриполитических и экономических трансформаций в истории далекой Японии в период Мэйдзи (1868-1889 годы). Гейдар Алиев открыл Азербайджан и в целом Каспийский бассейн для западного капитала и обеспечил выход замкнутого региона на мировые рынки, а династия Мэйдзи положила конец самоизоляции Японии, посредством знаменитой «миссии Ивакуры» привлекла в страну мировой опыт. Кстати, «миссию Ивакуры» можно сравнить с программой Президента Ильхама Алиева по обучению за рубежом. Цель обеих – освоив опыт различных стран в области образования, бизнеса и управления, применить его в своей стране.

Западная коалиция долгие годы обвиняла Финляндию в мягком обращении с СССР, согласовании своей политики с Кремлем, дистанцировании от экономических и военных структур Европы, иронично называла ее стремление к сотрудничеству с СССР «финляндизацией».

Похожие мысли под лозунгами «демократии» высказывались и против Азербайджана. А внутри страны саркастические выражения о том «когда же наступит нужное время для освобождения Карабаха», обернулись против тех, кто их использовал. Хотя исторические факты доказывают, что ожидание нужного времени требует большой политической мудрости, прогнозирования и считывания геополитических перемен, способности менять условия в свою пользу.

После распада СССР и объединения Германии Финляндия в 1995 году вступила в Европейский Союз, в 1996 году – Шенгенскую зону, после начала украинской войны в 2023 году стала членом НАТО. Но все же в решениях, связанных с Россией, Финляндия исходит из сложившихся реалий, связанных с экономикой, геополитикой, безопасностью, президент Финляндии Саули Ниинистё и сегодня советует Западу не сжигать мостов в отношениях с Россией, «относиться друг к другу чуть более терпимо» (в интервью The New York Times. 17-19 сентября).

Азербайджан после освобождения своих территорий в 44-дневной войне подписал с Турцией Шушинскую декларацию, охватывающую стратегические, в том числе военную и оборонную, сферы, а с Россией – равноправную Декларацию о союзническом взаимодействии. Подписанная с Россией Декларация о союзническом взаимодействии является очень важным для безопасности нашей страны документом, охватывающим и официально подтверждающим созданную Азербайджаном новую геополитическую реальность, на равноправной основе признающим фундаментальные интересы Азербайджана.

Азербайджан шаг за шагом начал обеспечивать свою территориальную целостность.

Причины, которые лежали в основе успеха и политики, проводимой в Японии в период Мэйдзи в 1868-1889 годах и после - до 1912 года, и политики Германии от Аденауэра и Вилли Брандта до Гельмута Коля и Ангелы Меркель, и доктрин как Паасикиви - Кекконена, так и Гейдара Алиева - Президента Ильхама Алиева, - это умение правильно считывать географию, исходить из продиктованных ею реалий, идти к цели, терпеливо готовясь к этому на протяжении десятилетий.

Проводимый Паасикиви-Кекконеным на протяжении 35 лет реалистичный и прагматичный политический курс является базовой причиной достигнутого сегодня Финляндией экономического, политического статуса и ее безопасности.

Применяемая в Германии К.Аденауэром и В.Брандтом «политика примирения с реальностью» создала Гельмуту Колю историческую, политическую и экономическую почву для объединения Германии, а Ангеле Меркель – возможность превратить свою страну в лидера Европейского Союза, еврозоны.

Отличительной особенностью «Политической доктриной Гейдара Алиева - Президента Ильхама Алиева» является то, что учет геополитических реалий, готовность к переговорам обязательно сопровождаются силовым фактором. Например, Гейдар Алиев на политику давления и экономической блокады, проводимую Борисом Ельциным в 1993-1999 годах, ответил контрдавлением. А после прихода к власти Владимира Путина он немедленно оценил позитивные шаги, предпринятые Россией, и начал проводить курс на улучшение отношений. Второй пример: до подписания с Арменией в 1994 году Бишкекского протокола Гейдар Алиев провел успешные военные операции, освободив от оккупации несколько сел и Горадиз, и лишь после этого был подписан протокол о прекращении огня.

Те же принципы мы наблюдаем в подходах Президента Ильхама Алиева, применяемых им до апреля 2016 года. Благодаря умелому чередованию применения силы и переговоров Азербайджан во время 44-дневной войны смог без боев освободить 3 района, находившихся в самых тяжелых рельефных и военных условиях, а во время локальных антитеррористических мероприятий 19-20 сентября - все остальные населенные пункты Карабаха. Умелое использование силы, способность вовремя остановиться и вести переговоры в обоих случаях дали возможность победить в оставшейся части войны без ведения боев.

Это также свидетельствует о том, что Президент Ильхам Алиев является сторонником использования силы только в последний момент, для получения необходимых и легитимных результатов, когда мирные механизмы уже исчерпаны, и в момент, когда открывается путь к результату, применение силы немедленно прекращается. Второе, поскольку применяемая Президентом Ильхамом Алиевым сила легитимна как с политической, так и правовой точек зрения, то и намеченная цель так же легитимна.

Сразу после получения контроля над стратегическими высотами 13 сентября 2022 года Джейхун Байрамов 14 сентября провел переговоры с Араратом Мирзояном и Энтони Блинкеном, а в октябре Президент Ильхам Алиев подписал Пражское заявление.

Сразу после восстановления 23 апреля 2023 годы Лачинского погранично-пропускного пункта в Нью-Йорке при посредничестве Э.Блинкена состоялись четырехдневные переговоры между Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в формате один на один, а 15 июля прошла трехсторонняя встреча в Брюсселе при посредничестве Шарля Мишеля.

Здесь уместно было бы привести цитату Маргарет Тэтчер, которая является воспитанницей и носителем традиций англо-саксонской политической школы: «Внешняя политика и обеспечение безопасности - это, прежде всего, использование силы и могущества для достижения собственных целей в отношениях с другими государствами. Я как консерватор абсолютно не боюсь подобного утверждения. Пусть другие пробуют добиться желаемых результатов в международных делах, не опираясь на силу. Они обречены на неудачу. А такие неудачи нередко наносят значительно больший ущерб, чем отстаивание национальных интересов с помощью традиционных средств – баланса силы и надежной системы обороны».

Сразу после завершения 44-дневной войны Президент Ильхам Алиев выступил с инициативой создания формата 3+3, что вытекает из логики «Доктрины Гейдара Алиева - Президента Ильхама Алиева». Формат 3+3 демонстрирует, что новая геополитическая ситуация, сформировавшаяся после войны, не обернулась против соседних стран, а наоборот открыла новые возможности для региона. Неслучайно в разделе «Оборонная политика» Военной доктрины Азербайджана «развитие отношений с соседями» находится на первом месте среди невоенных компонентов безопасности.

В отличие от Армении, отношения с соседями и сегодня являются основным направлением внешней политики Азербайджана. Во-первых, потому что по мере нарастания в мире глобальной напряженности, мир и сотрудничество с соседями, расширение торговых связей превращаются в приоритет безопасности. Мир с соседями означает непосредственную безопасность границ, а значит - военно-политическую, физическую безопасность. Хорошие отношения с соседями с экономической точки зрения означают расширение рынка, рост торгового оборота, деятельность приоритетных для региона глобальных транспортных коридоров и стабилизацию социального положения в странах, что, наряду с экономическим аспектом, является и аспектом безопасности. Совершенно очевидно, что в настоящее время хорошие отношения с соседями превратились в базовый принцип национальной безопасности в целом. А «Доктрина Гейдара Алиева - Президента Ильхама Алиева» построена на учете этих условий и в течение 30 лет создала базу для этого.

Таким образом, если результаты исторических событий не прогнозировались их предусловиями, привели к неожиданным итогам, то здесь роль личности и национального духа бесспорна, а роль личности заключается в точном считывании условий, диктуемых реальностью, правильной оценке ситуации, стремлении изменить неблагоприятное соотношение сил и в ожидании его изменения, наконец, в безошибочном определении момента изменения соотношения сил, построении надежной системы защиты, верном расчете времени наступления. А национальный дух охватывает национальную солидарность вокруг общенациональных и исторических целей.

Автор: Ибрагим Мамедов,

доктор философии по истории