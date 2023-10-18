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Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 18 октября 2023 16:52 (UTC +04:00)
Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Служитель Двух Благородных Святынь, Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Передаем Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня восстановления независимости Вашей страны.

Желаем Вам здоровья и счастья, правительству и народу братской Азербайджанской Республики – постоянного развития и благополучия.

Выражаем Вашему превосходительству наши наилучшие пожелания и почтение", - говорится в письме.

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