Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан выделил 1,6 млн долларов на поддержку палестинских беженцев - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Политика Материалы 18 октября 2023 18:09 (UTC +04:00)
Азербайджан выделил 1,6 млн долларов на поддержку палестинских беженцев - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:41)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан выделил 1,6 миллиона долларов Ближневосточному агентству ООН по оказанию помощи палестинским беженцам.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне глав МИД ОИС.

В частности, было отмечено особое внимание Азербайджана в период председательства в Движении неприсоединения в вопросе палестинской проблемы, в частности, усиление работы комитета министров ДН по Палестине.

Министр сказал, что Азербайджан и впредь будет прилагать усилия по достижению решения палестинской проблемы в соответствии с нормами и принципами международного права.

Лента

Лента новостей

Читать все новости