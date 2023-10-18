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На заседании Совета ЕС обсудят вопросы, связанные с Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 18 октября 2023 18:49 (UTC +04:00)
На заседании Совета ЕС обсудят вопросы, связанные с Азербайджаном и Арменией

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На заседании Совета Европейского союза по иностранным делам будут обсуждаться вопросы, связанные с Азербайджаном и Арменией.

Как передает в среду Trend, об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Было отмечено, что заседание Совета по иностранным делам, которое состоится 23 октября в Люксембурге, будет проходить под председательством верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.

Совет обсудит вопросы, связанные с войной в Украине, обменяется мнениями по событиям, связанным с Арменией и Азербайджаном, говорится в сообщении.

Кроме того, будет обсуждена ситуация по событиям в Израиле и Газе.

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