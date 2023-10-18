Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили мирную повестку дня с Арменией

Политика Материалы 18 октября 2023 18:34 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили мирную повестку дня с Арменией

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, 18 октября 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в рамках участия во внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества на уровне глав МИД в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В ходе встречи были обсуждены повестка двусторонних стратегических союзнических отношений, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, последние процессы, происходящие в регионе, а также перспективы мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Состоялся обмен мнениями по вопросам, обсужденным в ходе прошедшего в Шуше 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества, и участию двух стран в мероприятиях, которые пройдут до конца года в многостороннем формате.

Министры также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости