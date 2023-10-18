Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - 18 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия во внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества встретился с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдоллахияном.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, стоящие на повестке сотрудничества между двумя странами, вопросы многостороннего регионального сотрудничества, а также текущая ситуация в регионе.

Было отмечено значение двусторонних контактов между странами, которые в последнее время участились, встреч, проведенных в рамках двусторонней экономической комиссии.

Джейхун Байрамов подробно рассказал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также о работе, осуществляемой в регионе после антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахе. Министр также отметил значимость подписанного 6 октября 2023 года "Меморандума о взаимопонимании о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана" с точки зрения развития и расширения транспорта и коммуникаций в регионе.

Было отмечено, что наша страна полна решимости содействовать установлению мира и безопасности в регионе и региональному сотрудничеству.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим региональным вопросам.