Делегация минобороны Узбекистана совершила визит в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2023 год, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана, делегация министерства обороны Узбекистана совершила визит в нашу страну.

Об этом Trend сообщили в среду в минобороны Азербайджана.

В рамках визита гости сначала посетили Аллею шехидов, где возложили цветы на могилы наших граждан, ставших шехидами во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Затем они посетили Центр боевого управления азербайджанской армии и Центральный командный пункт Военно-воздушных сил, где ознакомились с проводимой здесь работой.

Отметим, что основной целью визита узбекских военнослужащих является проведение взаимного обмена опытом в области армейского строительства.

Визит делегации министерства обороны Республики Узбекистан в нашу страну продолжается.