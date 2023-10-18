Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с коллегой из ОАЭ

БАКУ /Trend/ - 18 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия во внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества на уровне глав МИД встретился с государственным министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифой Шахином Аль-Мараром.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана

Стороны обменялись мнениями о текущей повестке дня сотрудничества в двусторонней и многосторонней плоскостях между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, вопросах сотрудничества в энергетической и экономической сферах, последних событиях в зоне израильско-палестинского конфликта.

Было выражено удовлетворение существующим уровнем политического диалога на высоком уровне между двумя странами, подчеркнута важность осуществления взаимных визитов на высоком уровне.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал об угрозах в результате последних военно-политических провокаций Армении, факторах, обусловивших антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном, текущей ситуации в регионе.

На встрече стороны также обсудили другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.