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Община Западного Азербайджана призывает Международную организацию Франкофонии быть осмотрительной и ответственной

Политика Материалы 19 октября 2023 11:08 (UTC +04:00)
Община Западного Азербайджана призывает Международную организацию Франкофонии быть осмотрительной и ответственной

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Армения и Франция продолжают попытки превратить Международную организацию Франкофонии (МОФ) в антиазербайджанскую платформу. В связи с этим вызывают беспокойство недавние заявления генерального секретаря МОФ в Ереване.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что генеральный секретарь говорит о важности сохранения армянского культурного наследия в Карабахе, но не упоминает о плачевном состоянии культурного наследия азербайджанского народа в Армении, что является проявлением предубеждения и двойных стандартов.

Община Западного Азербайджана призывает генерального секретаря Международной организации Франкофонии не превращаться в инструмент грязной политики Армении и Франции против Азербайджана, проявлять осмотрительность и ответственность, выступая с заявлениями в связи с Азербайджаном.

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