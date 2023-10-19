Община Западного Азербайджана призывает Международную организацию Франкофонии быть осмотрительной и ответственной

БАКУ /Trend/ - Армения и Франция продолжают попытки превратить Международную организацию Франкофонии (МОФ) в антиазербайджанскую платформу. В связи с этим вызывают беспокойство недавние заявления генерального секретаря МОФ в Ереване.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что генеральный секретарь говорит о важности сохранения армянского культурного наследия в Карабахе, но не упоминает о плачевном состоянии культурного наследия азербайджанского народа в Армении, что является проявлением предубеждения и двойных стандартов.

Община Западного Азербайджана призывает генерального секретаря Международной организации Франкофонии не превращаться в инструмент грязной политики Армении и Франции против Азербайджана, проявлять осмотрительность и ответственность, выступая с заявлениями в связи с Азербайджаном.