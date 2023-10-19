В СГБ Азербайджана проводится расследование в связи с радиопомехами, создаваемыми армянами против воздушных судов (ВИДЕО) (Дополнено)

БАКУ/Trend/ – В Службе государственной безопасности Азербайджана проводится расследование в связи с радиопомехами, создаваемыми армянскими незаконными вооруженными формированиями против воздушных судов.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространила СГБ Азербайджана.

"В ходе расследования продолжающегося уголовного дела в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана по фактам террористических актов и иных преступлений, совершенных армянскими незаконными вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана, наряду с другими специальными техническими средствами, находившимися в распоряжении указанных вооруженных формирований, разоруженных в результате антитеррористических мероприятий локального характера, были обнаружены комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) типа "Поле-21М" иностранного производства, установленные на базе грузовых автомобилей "Repellent-1", а также иные комплексы РЭБ, установленные кустарным способом.

Было отмечено, что по тактико-техническим показателям комплекс "Полюс-21М" был использован для создания радиопомех, а также ограничения сигналов, поступающих от спутниковых навигационных систем типа "GPS", "ГЛОНАСС", "Галилео", "Бейдоу" и других на объекты, расположенные на расстоянии до 150 км.

Как известно, армянскими незаконными вооруженными формированиями, действовавшими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, были применены радиопомехи против навигационных систем гражданских воздушных судов, принадлежащих иностранным авиакомпаниям и ЗАО "Азербайджанские авиалинии", выполняющих полеты с использованием воздушного пространства страны, о чем неоднократно информировалось международное сообщество.

В течение 2021-2023 годов были зафиксированы многочисленные факты интенсификации применения подобных радиопомех, которые сопровождались возникновением перебоев в поступлении сигналов от глобальных навигационных спутниковых систем на радиолокационные станции, расположенные вблизи этих территорий, путем создания препятствий для приема сигналов, а также утратой навигационных сигналов на гражданских воздушных судах, курсирующих вокруг Карабахского региона Азербайджана, тем самым снижая эффективность управления гражданскими воздушными судами, что могло привести к временной потере управления воздушным судном и авиационным происшествиям.

Было установлено, что при помощи комплекса ”Repellent-1“ осуществлялось обнаружение и отслеживание сигналов каналов управления и передачи информации средств радиосвязи воздушных объектов на расстоянии до 35 км с определением их местоположения, направления, скорости в пространстве, создание радиопомех в работе систем управления и навигации.

Также было выявлено, что установленные кустарным способом комплексы радиоэлектронной борьбы использовались для ограничения сигналов, поступающих на объекты с навигационных спутников “GPS” и “ГЛОНАСС”, а также создания радиопомех.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия", - говорится в сообщении СГБ Азербайджана.