Община Западного Азербайджана осуждает антиазербайджанское заявление ЕС

БАКУ/Trend/ – Община Западного Азербайджана, представляющая азербайджанцев, изгнанных из Армении, решительно осуждает антиазербайджанское заявление, сделанное Европейским Союзом (ЕС) 18 октября 2023 года на заседании Комитета министров Совета Европы.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины.

"Прежде всего подчеркиваем, что, сделав это позорное заявление 18 октября – в День восстановления государственной независимости Азербайджана, ЕС символически выразил свое предвзятое отношение к нашей стране и народу", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что документ Евросоюза является предвзятым и дискриминационным, он препятствует миру и оправдывает совершенные Арменией военные преступления и преступления против человечности.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что, признав право на возвращение только Карабахских армян и отрицая в этом праве азербайджанцам, изгнанным из Армении, ЕС открыто продемонстрировал дискриминационный подход к азербайджанцам по этническому признаку.

Кроме того, мы глубоко обеспокоены требованием ЕС об амнистии «всех карабахских армян», несмотря на многочисленные военные преступления, совершенные ими в ходе конфликта. Предоставление амнистии за военные преступления не только нарушает принципы справедливости и ответственности, но также, создавая атмосферу безнаказанности, делает невозможным устойчивый мир и примирение в регионе. Требование ЕС об амнистии за военные преступления и преступления против человечности свидетельствует о зарождении расистского менталитета и эрозии гуманистических ценностей в этой структуре, а также об отсутствии у него заинтересованности в установлении мира и справедливости в регионе.

Кроме того, хотя в заявлении содержится призыв к Азербайджану защищать права человека и культурное наследие местного населения, в нем не содержится призыва к ответственности Армении в отношении прав и культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении и с оккупированных территорий Азербайджана. Это еще одно доказательство предвзятого и антиазербайджанского подхода ЕС.

Наконец, хотя заявление призывает Азербайджан подтвердить приверженность территориальной целостности Армении, но саму Армению не призывают сделать то же самое. Учитывая тот факт, что Армения десятилетиями держала под оккупацией территории Азербайджана, а ЕС закрывал на это глаза, этим призывом ЕС фактически подбадривает Армению к следующей военной агрессии против Азербайджана.

Это заявление и позиция, демонстрируемая ЕС в последнее время, подорвали его авторитет и роль как партнера во имя мира. Мы призываем ЕС отказаться от антиазербайджанского подхода, уважать принцип равенства людей с точки зрения прав и достоинства, а также принципы суверенного равенства государств, и права на возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев", - подчеркивается в заявлении Общины.