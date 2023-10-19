Президент Ильхам Алиев: Наглядным примером любви наших самоотверженных матерей к Родине является молодое поколение с национальными убеждениями, которое незабываемой доблестью на поле боя продемонстрировало боевой дух нашего народа

БАКУ/Trend/ – В период, когда глобализация, приобретая размах, подвергает постоянным изменениям национальную самобытность, неоценимы заслуги азербайджанских женщин в сохранении наших культурных и духовных ценностей.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участницам VI Съезда азербайджанских женщин.

«С чувством удовлетворения хотел бы отметить, что они, также успешно продолжая традиции предшественниц-просветителей, своей возрастающей инициативностью и содержательной социально-культурной деятельностью придают новые силы нашей общественной жизни, вписывают яркие страницы в летопись нашей независимости. В каждом нашем достижении есть огромный вклад женщин. Наглядным примером любви наших самоотверженных матерей к Родине является молодое поколение с национальными убеждениями, которое своей незабываемой доблестью на поле боя во имя восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства продемонстрировало боевой дух нашего народа», - отмечается в обращении.