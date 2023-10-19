Представитель Гваделупы поблагодарил Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Мы благодарим Азербайджан за эту инициативу.

Об этом заявил во время пресс-конференции представитель Народного союза за освобождение Гваделупы Якоб Бисеп, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что еще одним положительным моментом Бакинской конференции является возможность объединения организаций, борющихся против французского колониализма.

"Тех, кто борется, пока не задерживали. Но французские органы безопасности следят за нашей деятельностью, потому что мы находимся в контакте с Азербайджаном и уже можем доносить свой голос до ООН", - добавил он.

Отметим, что 20 октября в Баку состоится международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.