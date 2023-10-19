Франция отказывается рассматривать жителей Мартиники, как отдельный народ - Люк Кэрол

БАКУ/Trend/ – Франция отказывается рассматривать жителей Мартиники, как отдельный народ.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции, приуроченной к завтрашней международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой, заявил представитель Партии свободы Мартиники Люк Кэрол.

"Мы говорим между собой на нашем родном языке. Однако Франция не подписала закон о региональных языках. Недавно мы приняли документ, согласно которому, наш язык будет иметь такой же статус, как и французский. Но Франция говорит, что единственный официальный язык - это французский. Они отказываются от того, чтобы другой язык был официальным языком", - добавил Л.Кэрол.

Отметим, что 20 октября в Баку состоится международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой.

Напомним, что Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.