Подвергшиеся колонизации народы ждут международной поддержки - Гастон Самит

БАКУ /Trend/ - Народы, подвергшиеся колонизации, ждут международной поддержки.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на пресс-конференции представитель Народного союза за освобождение Гваделупы Гастон Самит.

"ООН объявила, что в ближайшие годы колонизация должна быть искоренена. Мы работаем с населением на наших землях, чтобы этот процесс ускорился. Франция позиционирует себя на международном уровне как защитник прав человека. Но мы хотим показать, как Франция на самом деле относится к государствам, которые она колонизировала", - сказал он.

Отметим, что 20 октября в Баку состоится международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.