Франция отвергает диалог с заморскими территориями - представитель Гваделупы

БАКУ /Trend/ – Мы хотим положить конец колониализму, но Франция отвергает диалог на эту тему.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции, приуроченной к предстоящей завтра международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемой Бакинской инициативной группой, сказал представитель Народного союза за освобождение Гваделупы Гастон Самит.

Он подчеркнул, что Францию волнуют только собственные интересы.

"Хотя французскому колониализму и положен конец в ряде стран, там все еще заметно французское влияние", - сказал Самит.

Отметим, что 20 октября в Баку состоится международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.