Франция пытается навязать всем свою идеологию - представитель Мартиники

БАКУ /Trend/ - Франция пытается навязать всем свою идеологию, примером этого является вмешательство во внутренние дела Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции, приуроченной к предстоящей завтра международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемой Бакинской инициативной группой, сказал представитель Партии свободы Мартиники Люк Кароле.

"Франция стремится преподать всем урок по правам человека, но сама при этом не собирается брать уроки у других. Франция стремится навязать другим свою идеологию. Она пытается навязать другим то, что выгодно ей. Показателем этого является вмешательство во внутренние дела Азербайджана", - сказал он.

Отметим, что 20 октября в Баку состоится международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.