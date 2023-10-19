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Франция препятствовала строительству мечети на Мартинике - Люк Кароле

Политика Материалы 19 октября 2023 15:57 (UTC +04:00)
Франция препятствовала строительству мечети на Мартинике - Люк Кароле

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ – Франция препятствовала строительству мечети на Мартинике.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции, приуроченной к предстоящей завтра международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемой Бакинской инициативной группой, сказал представитель Партии свободы Мартиники Люк Кароле.

Он отметил, что мечеть строилась целых 25 лет.

"Они препятствовали строительству мечети. И здесь мы видим лицемерие. Их слова и действия расходятся", - добавил Люк Кароле.

Отметим, что 20 октября в Баку состоится международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

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