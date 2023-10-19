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В Иране состоится встреча глав МИД в формате "3+3"

Политика Материалы 19 октября 2023 15:54 (UTC +04:00)
В Иране состоится встреча глав МИД в формате "3+3"

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Иране состоится встреча на уровне глав МИД в формате 3+3.

Об этом сказал в четверг Trend информированный источник.

Армения также согласилась принять участие во встрече.

Отметим, что министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян на встрече с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном заявил, что процессы на Кавказе могут быть решены при участии местных акторов и соседей в регионе. Формат "3 + 3" - эффективный механизм решения региональных вопросов.

Напомним, что инициатором формата "3 + 3" был именно Президент Ильхам Алиев.

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