В Иране состоится встреча глав МИД в формате "3+3" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Иране состоится встреча на уровне глав МИД в формате 3+3.

Об этом сказал в четверг Trend информированный источник.

Армения также согласилась принять участие во встрече.

Отметим, что министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян на встрече с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном заявил, что процессы на Кавказе могут быть решены при участии местных акторов и соседей в регионе. Формат "3 + 3" - эффективный механизм решения региональных вопросов.

Напомним, что инициатором формата "3 + 3" был именно Президент Ильхам Алиев.