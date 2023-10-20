Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)

Политика Материалы 20 октября 2023 09:07 (UTC +04:00)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Во время осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии были обнаружены склады со значительным количеством мин различного назначения и самодельных взрывных устройств, изготовленных кустарным способом, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Как отмечается, было установлено, что часть мин в обнаруженных складах произведена в Армении в 2021 году, а самодельные взрывные устройства изготовлены кустарным способом из артиллерийских снарядов.

"Напомним, что до локальных антитеррористических мер министерство обороны неоднократно официально сообщало о незаконных военных перевозках из Армении в Карабахский регион", - говорится в сообщении.

В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости