Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)

Политика Материалы 20 октября 2023 09:43 (UTC +04:00)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)

Читайте Trend в

Алёна Павленко
Алёна Павленко
Все материалы

БАКУ /Trend/ – Сегодня в Баку начала работу международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой.

Как сообщает в пятницу Trend, в конференции принимают участие представители 14 стран и представители морских территорий, удерживаемых Францией под колониальным контролем (Новая Каледония, Французская Полинезия, Французская Гвиана, Мартиника и Гваделупа), а также Корсики.

Отметим, что Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
В Баку стартовала международная конференция против французского колониализма (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости