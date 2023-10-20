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Французский колониализм продолжается и по сей день - представитель Партии свободы Мартиники

Политика Материалы 20 октября 2023 10:32 (UTC +04:00)
Французский колониализм продолжается и по сей день - представитель Партии свободы Мартиники

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ – Французский колониализм продолжается и по сей день.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" сказал представитель Партии свободы Мартиники Люк Кэрол.

"Миллионы людей из Африки были согнаны в карибский регион.
Сегодня на американском континенте мы видим, что самые обездоленные группы прибыли из африканского континента. Организации, которые признали существование несправедливости, взывают к действиям, но Франция не хочет обсуждать данную тему", - подчеркнул он.

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

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