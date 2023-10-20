Полинезия страдает от того, что является колонией Франции - представитель Полинезии

БАКУ /Trend/ – Полинезия страдает от того, что является колонией Франции.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" сказал представитель Полинезии Роберт ле Колл.

"Страны, ставшие колониями Франции в Тихом океане, не могут поддерживать свою самоидентификацию. Франция предпринимает усилия, чтобы эти страны были под ее контролем. Полинезия получила статус автономии, но это только на бумаге. На самом деле все решения за нее принимает Франция," - подчеркнул он.

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.